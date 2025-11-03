MK.RU: группа бойцов ВСУ пропала без вести на Гуляйпольском направлении

Группа украинских военнослужащих пропала на Гуляйпольском направлении в Запорожской области. Об этом пишет mk.ru.

По данным издания, речь идет о бойцах 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как заявили представители этого подразделения, местоположение и состояние солдат остается неизвестным.

Точные сведения о судьбе украинских военных в данный момент получить невозможно. Причина заключается в том, что бойцы ВСУ в районе населенных пунктов Ольговское и Полтавка в Запорожской области находились в оперативном подчинении другого воинского формирования. Руководство 125-й бригады не имело к их действиям никакого отношения.

В данный момент командование ВСУ предпринимает попытки выяснить судьбу исчезнувших солдат. При этом офицеры выразили готовность встретиться с семьями военнослужащих и предоставить им всю доступную информацию.

31 октября министерство обороны РФ заявило, что подразделения российских войск «Восток» взяли под контроль Новоалександровку в Днепропетровской области. Комментируя ситуацию, военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что взятие данного населенного пункта позволяет Вооруженным силам РФ перерезать основную логистику украинских формирований, дислоцированных в районе Гуляйполя в Запорожской области.

Ранее депутат рассказал, что ВС РФ расширяют возможности для наступления на Гуляйполе.