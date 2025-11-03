На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Запорожской области пропали бойцы 125-й бригады ВСУ

MK.RU: группа бойцов ВСУ пропала без вести на Гуляйпольском направлении
true
true
true
close
Evgeniy Maloletka/AP

Группа украинских военнослужащих пропала на Гуляйпольском направлении в Запорожской области. Об этом пишет mk.ru.

По данным издания, речь идет о бойцах 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как заявили представители этого подразделения, местоположение и состояние солдат остается неизвестным.

Точные сведения о судьбе украинских военных в данный момент получить невозможно. Причина заключается в том, что бойцы ВСУ в районе населенных пунктов Ольговское и Полтавка в Запорожской области находились в оперативном подчинении другого воинского формирования. Руководство 125-й бригады не имело к их действиям никакого отношения.

В данный момент командование ВСУ предпринимает попытки выяснить судьбу исчезнувших солдат. При этом офицеры выразили готовность встретиться с семьями военнослужащих и предоставить им всю доступную информацию.

31 октября министерство обороны РФ заявило, что подразделения российских войск «Восток» взяли под контроль Новоалександровку в Днепропетровской области. Комментируя ситуацию, военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что взятие данного населенного пункта позволяет Вооруженным силам РФ перерезать основную логистику украинских формирований, дислоцированных в районе Гуляйполя в Запорожской области.

Ранее депутат рассказал, что ВС РФ расширяют возможности для наступления на Гуляйполе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами