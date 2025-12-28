Украинские военные за сутки нанесли 43 артиллерийских удара по семи населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах.

По их данным, в дневное время было зафиксировано 23 удара из ствольной артиллерии, еще 20 обстрелов произошли ночью. Таким образом, общее число артиллерийских ударов за сутки составило 43.

Под обстрелы, как уточняется, попали Новая Каховка, Костогрызово, Ольгино, Алешки, Днепряны, Пролетарка и Новая Маячка.

До этого Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать Смоленскую область беспилотными летательными аппаратами. По словам губернатора региона Василия Анохина, два украинских дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. При падении одного из них произошло незначительное повреждение металлического ограждения частного дома. Пострадавших нет.

Ранее бойцы группировки «Восток» уничтожили четыре станции Starlink.