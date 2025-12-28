Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

За сутки семь населенных пунктов Херсонской области попали под артобстрел

РИА Новости: ВСУ нанесли 43 удара по левому берегу Днепра в Херсонской области
Gleb Garanich/Reuters

Украинские военные за сутки нанесли 43 артиллерийских удара по семи населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах.

По их данным, в дневное время было зафиксировано 23 удара из ствольной артиллерии, еще 20 обстрелов произошли ночью. Таким образом, общее число артиллерийских ударов за сутки составило 43.

Под обстрелы, как уточняется, попали Новая Каховка, Костогрызово, Ольгино, Алешки, Днепряны, Пролетарка и Новая Маячка.

До этого Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать Смоленскую область беспилотными летательными аппаратами. По словам губернатора региона Василия Анохина, два украинских дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. При падении одного из них произошло незначительное повреждение металлического ограждения частного дома. Пострадавших нет.

Ранее бойцы группировки «Восток» уничтожили четыре станции Starlink.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27519163_rnd_7",
    "video_id": "record::cd5436b3-9723-4251-9e28-a719e246b0b5"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+