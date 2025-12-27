Размер шрифта
Штурмовик «Колосс» заявил о полном контроле ВС РФ Купянского комбината

Командир штурмовиков ВС РФ: ВСУ нет и не может быть на Купянском комбинате
РИА Новости

Российские военные успешно выполняют задачи на Купянском молочно-консервном комбинате, там нет украинских подразделений. Об этом заявил командир штурмовой группы 1486-го мотострелкового полка с позывным «Колосс», передает пресс-служба Минобороны РФ.

«Как видите, ВСУ тут нет и быть не может», - подчеркнул военнослужащий.

В свою очередь несколько командиров подразделений ВС РФ рассказали, что твердо стоят в центре города и уничтожают «шайки противника, забившегося по норам», а также ведут «зачистку зданий и подвалов от разрозненных групп» украинской армии.

Утром 27 декабря начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма сообщил о взятии Купянска под контроль российскими военными. Он рассказал, что подразделения «Запада» отражают контратаки бойцов ВСУ, пытающихся подступиться к городу, а также ведут уничтожение штурмовых и диверсионно-разведывательных групп противника.

Ранее дроноводы «Запада» сорвали ротацию ВСУ в Купянском районе.

