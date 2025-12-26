Балицкий рассказал, что группировка «Восток» выдавливает ВСУ из Запорожской области

Подразделения группировки войск «Восток» методично выдавливают Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Запорожской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

«Подразделения группировки войск «Восток» в течение недели продолжали продвигаться в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили села Заречное и Косовцево Запорожской области», — написал он.

По словам Балицкого, в настоящее время продолжается зачистка городских окраин Гуляйполя.

Губернатор выразил благодарность бойцам за целенаправленное продвижение и отметил, что ВС РФ выдавливают украинскую армию методично и последовательно.

26 декабря военный блогер Юрий Подоляка заявил, что захват российскими силами штаба ВСУ в Гуляйполе Запорожской области говорит о неразберихе и панике в рядах противника. Он отметил: ВС РФ продвинулись дальше занятого штаба. Это, по его мнению, косвенно подтверждается и тем, что видео из него было снято в будничной обстановке.

