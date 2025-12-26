Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Балицкий рассказал, что группировка «Восток» выдавливает ВСУ из Запорожской области

Балицкий: группировка войск «Восток» выдавливает ВСУ из Запорожской области
Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Восток» методично выдавливают Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Запорожской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

«Подразделения группировки войск «Восток» в течение недели продолжали продвигаться в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили села Заречное и Косовцево Запорожской области», — написал он.

По словам Балицкого, в настоящее время продолжается зачистка городских окраин Гуляйполя.

Губернатор выразил благодарность бойцам за целенаправленное продвижение и отметил, что ВС РФ выдавливают украинскую армию методично и последовательно.

26 декабря военный блогер Юрий Подоляка заявил, что захват российскими силами штаба ВСУ в Гуляйполе Запорожской области говорит о неразберихе и панике в рядах противника. Он отметил: ВС РФ продвинулись дальше занятого штаба. Это, по его мнению, косвенно подтверждается и тем, что видео из него было снято в будничной обстановке.

Ранее военный эксперт рассказал о создании плацдарма для продвижения в Запорожской области.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27510637_rnd_5",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Строгий костюм и кальмары в Новый помешают разбогатеть. Как встречать Красную Лошадь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+