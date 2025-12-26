Очередная партия истребителей Су-30СМ2 прибыла в Белоруссию

Новая партия российских истребителей Су-30СМ2 прибыла на один из белорусских аэродромов. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства обороны Белоруссии.

«Это самолет-истребитель, который соответствует всем требованиям, предъявляемым к авиационной технике такого класса. Летать на нем — это настоящее счастье», — цитирует ведомство заместителя командующего ВВС и войсками ПВО — начальника авиации полковника Александра Беляева.

В сообщении отмечается, что на данном этапе самолеты пройдут техническое изучение и через две недели заступят на защиту Белоруссии.

В министерстве подчеркнули, что это не крайняя партия и в дальнейшем будет поступать новая техника. Эта поставка укрепляет авиационное сотрудничество между странами, подчеркнули в оборонном ведомстве республики.

19 декабря на боевое дежурство в Белоруссии заступил ракетный комплекс «Орешник». Как отметил белорусский лидер Александр Лукашенко, в республику прибыла «не одна машина», однако он не стал раскрывать их количество.

