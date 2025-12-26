Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Очередная партия истребителей Су-30СМ2 прибыла в Белоруссию

В Минобороны Белоруссии сообщили о прибытии партии истребителей Су-30СМ2
Ростех

Новая партия российских истребителей Су-30СМ2 прибыла на один из белорусских аэродромов. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства обороны Белоруссии.

«Это самолет-истребитель, который соответствует всем требованиям, предъявляемым к авиационной технике такого класса. Летать на нем — это настоящее счастье», — цитирует ведомство заместителя командующего ВВС и войсками ПВО — начальника авиации полковника Александра Беляева.

В сообщении отмечается, что на данном этапе самолеты пройдут техническое изучение и через две недели заступят на защиту Белоруссии.

В министерстве подчеркнули, что это не крайняя партия и в дальнейшем будет поступать новая техника. Эта поставка укрепляет авиационное сотрудничество между странами, подчеркнули в оборонном ведомстве республики.

19 декабря на боевое дежурство в Белоруссии заступил ракетный комплекс «Орешник». Как отметил белорусский лидер Александр Лукашенко, в республику прибыла «не одна машина», однако он не стал раскрывать их количество.

Ранее на Украине установили памятник дрону «Баба-Яга».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27509815_rnd_7",
    "video_id": "record::0140fd0e-fa37-46af-b404-516c73e26d05"
}
 
Теперь вы знаете
Прерванный отдых. Нужно ли отвечать на сообщения коллег и руководителя в новогодние праздники
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+