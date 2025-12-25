Блогер Подоляка заявил о прорыве обороны ВСУ на Запорожском направлении

Вооруженные силы (ВС) России добились заметного прорыва линии фронта на Запорожском направлении, западнее города Орехов. Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

Анализ изменений на оперативных картах свидетельствует, что продвижение подразделений группировки российских войск «Днепр» произошло за считанные дни. После полного освобождения Степногорска наступление на Магдалиновку, Павловку, Лукьяновское и в Приморском шло так же успешно, отметил блогер.

В настоящий момент прорыв ВС РФ охватывает более 20 км фронта и в отдельных районах достигает глубины свыше 8 км, что уже приобретает оперативно-тактическое значение. Это создает значительные проблемы для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и может повлиять на развитие ситуации в регионе в будущем, написал Подоляка.

Блогер добавил, что работа группировки «Днепр» полностью согласована с действиями группировки «Восток», что повышает эффективность наступления и создает новое давление на позиции ВСУ.

Ранее на Украине признали продвижение российских войск в Димитрове ДНР.