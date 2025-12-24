Над Севастополем сбили две воздушные цели

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь, были сбиты две воздушные цели. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор города Михаил Развожаев.

«По предварительной информации, сбито две воздушные цели в районе Фиолента», — уточнил он.

По информации спасательной службы города, гражданские объекты не пострадали.

В Севастополе в 9:00 (мск) объявили воздушную тревогу, общественный транспорт приостановил работу.

22 декабря над городом было сбито восемь воздушных целей. По словам губернатора, цели были ликвидированы как над акваторией Черного моря, так и над разными районами населенного пункта.

В конце ноября в Севастополе 15-летняя Арина получила ранения осколками сбитой воздушной цели во время атаки ВСУ. Развожаев сообщал, что после стабилизации состояния ее направили из городской больницы № 5 на лечение в Москву. Врачи сделали все возможное, борясь за жизнь ребенка, но их усилия не увенчались успехом.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.