На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Над Севастополем сбили две воздушные цели

Развожаев: силы ПВО отражают атаку ВСУ на Севастополь, сбиты две воздушные цели
true
true
true
close
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь, были сбиты две воздушные цели. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор города Михаил Развожаев.

«По предварительной информации, сбито две воздушные цели в районе Фиолента», — уточнил он.

По информации спасательной службы города, гражданские объекты не пострадали.

В Севастополе в 9:00 (мск) объявили воздушную тревогу, общественный транспорт приостановил работу.

22 декабря над городом было сбито восемь воздушных целей. По словам губернатора, цели были ликвидированы как над акваторией Черного моря, так и над разными районами населенного пункта.

В конце ноября в Севастополе 15-летняя Арина получила ранения осколками сбитой воздушной цели во время атаки ВСУ. Развожаев сообщал, что после стабилизации состояния ее направили из городской больницы № 5 на лечение в Москву. Врачи сделали все возможное, борясь за жизнь ребенка, но их усилия не увенчались успехом.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами