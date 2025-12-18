На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минобороны назвали основную причину обострения обстановки в Африке

Герасимов: обострение ситуации в Африке является безответственностью Запада
Вадим Савицкий/РИА Новости

Основной причиной обострения обстановки в Африке является безответственная деятельность коллективного Запада. Об этом на брифинге перед военными атташе иностранных государств заявил первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов, передает РИА Новости.

«Основной причиной обострения обстановки является безответственная деятельность коллективного Запада, который по-прежнему рассматривает данный регион исключительно в качестве источника стратегического сырья, а устремления местных правительств к проведению независимой политики — в качестве угрозы для своих интересов», — сказал он.

16 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров назвал африканское направление одним из геополитических приоритетов России. По его мнению, это направление носит для России стратегический характер.

Лавров отметил, что этот континент становится одной из опор формирующегося многополярного миропорядка и будет играть все более значимую роль в глобальной политике и экономике.

Ранее стало известно, что Африка нацелилась на расширение торговли с Россией.

