Белоусов рассказал о разработке информационной системы Минобороны России

Белоусов: Минобороны завершило разработку облика единой информационной системы
Министерство обороны РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил о завершении разработки облика единой интегрированной информационной системы ведомства. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Белоусова, в текущем году Минобороны РФ приступило к формированию интегрированной информационной системы и завершило разработку ее облика, функциональных требований и технических заданий. Кроме того, ведомство определило главного технологического партнера — «Ростелеком» — и заключило с ним соответствующие контракты.

В ходе заседания министр также заявил о превышении плана комплектования Вооруженных сил России в 2025 году. Он отметил, что более трети участников имеют высшее или среднее специальное образование. Глава Минобороны подчеркнул, что успешное ведение боевых действий в России зависит от стабильного пополнения Вооруженных сил.

Ранее Белоусов оценил почти в 100% эффективность российских систем ПВО.

