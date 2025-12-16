На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ХАМАС обвинил Израиль в более чем 800 случаях нарушения режима прекращения огня

ХАМАС заявил, что Израиль 813 раз нарушил режим прекращения огня в секторе Газа
Abdel Kareem Hana/AP

Член руководства палестинской группировки ХАМАС Гази Хамад заявил, что Израиль 813 раз нарушил режим прекращения огня в секторе Газа. Его слова передает РИА Новости.

«Число нарушений со стороны оккупации (Израиля – ред.) с момента вступления в силу соглашения (о прекращении огня – ред.) достигло 813», — сказал он.

ХАМАС ежедневно передает посредникам отчеты о нарушениях с израильской стороны, добавил член группировки.

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступило в силу 10 октября. Это соглашение, заключенное при посредничестве США, Катара и Египта, является частью более широкого мирного плана и включает в себя несколько этапов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в начале декабря заявил, что первая часть плана уже практически реализована. Он рассказал, что в скором времени израильская армия перейдет ко второму этапу, который включает разоружение ХАМАС и демилитаризацию Газы.

Ранее Турция приготовилась отправить военных в сектор Газа.

Война в Газе
