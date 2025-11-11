Суд ДНР заочно осудил командира ВСУ за расстрел российских военнопленных

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил к 24 годам лишения свободы командира ВСУ, отдавшего приказ о расстреле двух российских военнопленных. Об этом сообщили РИА Новости в Главной военной прокуратуре России.

По данным ведомства, 52-летний подполковник Николай Крикливенко, командир батальона украинской войсковой части А-4884, признан виновным в организации убийства двух военнослужащих России. Суд назначил ему наказание в виде 24 лет колонии строгого режима.

Следствие установило, что 10 июня по приказу Крикливенко на опорном пункте между населенными пунктами Отрадное и Комар в ДНР солдат Игорь Скубак расстрелял пленных из автомата. Дело Скубака в настоящее время рассматривается в суде.

Крикливенко объявлен в международный розыск. Офицеру предъявили обвинения в организации убийства по мотивам политической и идеологической вражды, а также в жестоком обращении с военнопленными и применении запрещенных методов ведения войны.

Ранее сахалинскому военному дали девять лет колонии за уклонение от службы.