На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава МАГАТЭ: риски аварии на Запорожской АЭС растут по мере эскалации

Гросси: бои на Украине остаются главным риском для ядерной безопасности
true
true
true
close
Albert Otti/Global Look Press

Боевые действия на Украине представляют собой основной риск для глобальной ядерной безопасности. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, его слова опубликованы на сайте агентства.

«Сегодня наибольший риск для ядерной безопасности представляет война на Украине. Тот факт, что авария еще не произошла, не означает, что ее не может быть. На самом деле, риск растет по мере эскалации военного конфликта», — сказал он.

Гросси отметил, что с начала мая Запорожская АЭС использовала только одну внешнюю линию электропередачи. В конце сентября станция была отключена от этой последней оставшейся линии, что привело к десятому и самому длительному случаю полного отключения внешнего электроснабжения с начала конфликта, что значительно увеличило риск ядерной аварии, подчеркнул глава агентства.

Он призвал к неукоснительному и неизменному соблюдению пяти конкретных принципов МАГАТЭ, чтобы предотвратить ядерную аварию на ЗАЭС.

При этом Гросси добавил, что из-за нестабильности электросети в связи с боевыми действиями также пострадали Хмельницкая и Ровенская АЭС Украины.

Ранее Гросси заявил, что будет работать над урегулированием на Украине, если станет генсеком ООН.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами