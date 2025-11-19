Глава МАГАТЭ: риски аварии на Запорожской АЭС растут по мере эскалации

Боевые действия на Украине представляют собой основной риск для глобальной ядерной безопасности. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, его слова опубликованы на сайте агентства.

«Сегодня наибольший риск для ядерной безопасности представляет война на Украине. Тот факт, что авария еще не произошла, не означает, что ее не может быть. На самом деле, риск растет по мере эскалации военного конфликта», — сказал он.

Гросси отметил, что с начала мая Запорожская АЭС использовала только одну внешнюю линию электропередачи. В конце сентября станция была отключена от этой последней оставшейся линии, что привело к десятому и самому длительному случаю полного отключения внешнего электроснабжения с начала конфликта, что значительно увеличило риск ядерной аварии, подчеркнул глава агентства.

Он призвал к неукоснительному и неизменному соблюдению пяти конкретных принципов МАГАТЭ, чтобы предотвратить ядерную аварию на ЗАЭС.

При этом Гросси добавил, что из-за нестабильности электросети в связи с боевыми действиями также пострадали Хмельницкая и Ровенская АЭС Украины.

Ранее Гросси заявил, что будет работать над урегулированием на Украине, если станет генсеком ООН.