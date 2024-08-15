Алаудинов резко отреагировал на публикацию в одном из Telegram-каналов

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов обвинил военных корреспондентов Telegram-канала «Операция Z» в работе на Вооруженные силы Украины (ВСУ), резко отреагировав на одну из публикаций. Об этом сообщает Baza.

Недовольство Алаудинова вызвала публикация, где показывалось, как по городу Судже Курской области ездят «натовские журналисты и делают съемки» и задавался вопрос: «Интересно, что скажет Алаудинов?»

В ответ на это генерал записал видеообращение, где заявил, что у задающих ему такие вопросы «спрашивалка не выросла».

«Я свою работу знаю, делаю, я воюю. И делаю все, чтобы такие петухи, как ты, не могли посеять панику в наших рядах», — заявил Алаудинов.

Генерал подтвердил, что в настоящее время в Судже есть и украинские, и российские подразделения, боевые действия продолжаются.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» за день эвакуировал из Суджи более 70 человек.