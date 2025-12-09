На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Венгрии заявили о возможности у Зеленского вывести войска из Донбасса

Аналитик Кошкович: Зеленский может вывести ВСУ из Донбасса прямо сейчас
true
true
true
close
Telegram-канал «Zelenskiy / Official»

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент вывести свои войска из Донбасса. Своим мнением об отказе украинского главы идти на уступки по территориям он поделился в соцсети X.

«Мысль о том, что Зеленский якобы не может оставить Донбасс, смехотворна. От него ждут, что он прикажет своим войскам уйти с этой территории. Он может сделать это прямо сейчас», — написал Кошкович.

9 декабря британский телеканал Sky News сообщал, что Украина может согласиться передать Донбасс России. Журналисты отметили, что в отношении Украины возможен сценарий, при котором отстраненная Европа будет неспособна повлиять на исход переговоров, а Киев будет вынужден согласиться на условия, выгодные Москве. Это подразумевает передачу территорий Донбасса, которые все еще находятся под контролем Украины.

По оценке телеканала, сдача Донбасса, скорее всего, будет сопровождаться серьезными волнениями внутри Украины.

Администрация США настаивает, чтобы Украина согласилась на существенные территориальные уступки в рамках обновленного варианта мирного плана американского президента Дональда Трампа. Киев же считает, что отдельные элементы американского предложения слишком выгодны Москве, а давление на украинскую сторону несоразмерно тому, что Вашингтон предъявляет России.

Ранее сообщалось, что Белый дом считает Европу главным препятствием в решении конфликта на Украине.

