Более местных 200 местных жителей эвакуировали из освобожденного Красноармейска в безопасные районы. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач силами группировки «Центр».

По его словам, российские бойцы проводят проверку в жилых кварталах города, а также оказывается помощь местному населению. Герасимов также подчеркнул, что взятие Красноармейска стало важнейшим этапом в «освобождении всего Донбасса». Он подчеркнул, что российские военнослужащие действовали грамотно и мужественно, выбирая «такие способы действия, которые неизвестны противнику и оказались для него неожиданными».

Накануне Минобороны обнародовало видео освобождения населенного пункта Ровное Донецкой народной республики (ДНР), находящегося между взятым под контроль Красноармейском и окруженным Димитровым. На кадрах военнослужащие 1435-го мотострелкового (штурмового) полка Центральной группировки войск держат в руках флаг России.

Ранее глава ДНР рассказал о расширении буферной зоны вокруг Красноармейска.