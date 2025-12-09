На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Камбодже сообщили о гибели двух мирных жителей под снарядами армии Таиланда

Минобороны Камбоджи: при обстреле армией Таиланда погибли двое мирных жителей
Athit Perawongmetha/Reuters

Двое мирных камбоджийцев погибли при артиллерийском обстреле со стороны Таиланда. Об этом сообщает министерство национальной обороны Камбоджи.

В заявлении говорится, что таиландская армия усилила обстрел территории Камбоджи в районе уезда Тхма Пхуок провинции Бантеймеантьей. Во время него двое мирных жителей, ехавших по национальной автодороге №56, погибли под снарядами.

9 декабря тайские военные заявили, что камбоджийские войска обстреливают восточные провинции Таиланда из реактивных систем залпового огня. Таиланд, защищая жизнь и имущество жителей приграничных территорий, вынужден был в ответ применить силу.

За день до этого стало известно, что армия Таиланда уничтожила центр управления беспилотными летательными аппаратами в Камбодже, который, по мнению военных, располагался в местном казино.

Ранее в посольстве РФ прокомментировали ситуацию на границе Таиланда и Камбоджи.

Конфликт Таиланда и Камбоджи
