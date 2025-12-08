Президент Бенина обратился к нации на фоне мятежа

В Бенине подавили мятеж военных и предотвратили госпереворот, заявил президент африканской страны Патрис Талон в обращении к нации по телевидению.

Политик сообщил, что мятеж устроила небольшая группа военных, но армия его подавила.

«Все очаги путча зачищены. Акт предательства [мятежников] не останется безнаказанным», — заявил Талон.

Он подчеркнул, что власти полностью контролируют ситуацию и обеспечат порядок повсюду, поэтому граждане могут спокойно заниматься повседневными делами.

Накануне в Бенине группа военных попыталась устроить госпереворот. Мятежники напали на резиденцию Талона, а позже захватили здание национальной телекомпании и заявили в эфире о создании военного комитета по восстановлению и отстранении президента от власти. Мятеж был подавлен, 13 человек задержали. Однако лидеру, подполковнику Паскалю Тигри, удалось сбежать.

