Белоусов рассказал о продвижении ВС России в районе Кучеровки

Минобороны: Белоусов заявил о продвижении на Купянском направлении
Министр обороны РФ Андрей Белоусов в поздравлении военнослужащим с освобождением населенного пункта Кучеровка Харьковской области сообщил о продвижении российских солдат на Купянском направлении. Его слова приводит Минобороны России в Telegram-канале.

«Глава российского военного ведомства отметил, что военнослужащие, слаженно действуя штурмовыми подразделениями, уверенно продвигаются вперед на Купянском направлении», — заявил он.

Белоусов добавил, что бойцы, проявляя смелость и отвагу, успешно реализуют боевые задачи, уничтожают подразделения противника и отбрасывают его с занимаемых позиций. Он поблагодарил военнослужащих за службу и выразил уверенность, что их стойкость, упорство и профессионализм обеспечат безопасность России, а также приблизят «день общей победы».

Об освобождении Кучеровки Минобороны сообщило утром 7 декабря. Тогда же стало известно и о взятии под контроль населенного пункта Ровное в Донецкой народной республике.

Ранее военный эксперт назвал срок полного освобождения Донбасса.

