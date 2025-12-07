На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сырский одним действием выдал России приоритеты ВСУ

ТАСС: приезд Сырского в Сумскую область говорит о приоритетности направления
Офис президента Украины

Визит главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Сумскую область свидетельствует о приоритетности этого направления для украинской армии. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил источник в российских силовых структурах.

«[Приезд Сырского] может говорить о том, что Сумское направление является одним из приоритетных для украинского командования», — сказал собеседник агентства.

Сырский посетил командный пункт группировки ВСУ в Сумской области 6 декабря.

30 ноября Telegram-канал Mash со ссылкой на данные российской разведки сообщил о переброске в Сумскую область группировки из десяти тысяч солдат, многие из которых «свежие мобилизованные». По данным издания, командование Вооруженных сил Украины стягивает бойцов из дальнего тыла, чтобы выбить российских военных из Сумской области и создать благоприятные условия для нового наступления на Курскую область.

В Mash сообщили, что с мая в этом районе готова площадка под контратаку в сторону Курской области. Кроме пехоты, подготовлены также три механизированные бригады ВСУ и четыре батальона операторов БПЛА, уточняется в публикации.

Ранее российские военные заявили о тяжелых боях в Сумской области.

