Российские военные заявили о тяжелых боях в Сумской области

Группировка ВС РФ «Север» заявила о тяжелых встречных боях в Сумской области

Российские войска ведут тяжелые бои в Сумской области Украины. Об этом заявил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

В сообщении говорится, что группировка продолжает создание полосы безопасности в Сумской области.

«На всем участке фронта в Сумской области тяжелые встречные бои. Российская авиация, расчеты ОТРК и артиллерия продолжают интенсивно работать по выявленным целям. Противник пытается контратаковать и вернуть утраченные позиции», — пишет «Северный ветер».

Канал добавил, что украинские войска провели одну контратаку в лесополосах на правом фланге наступления «Севера», но она была отражена комплексным огневым поражением.

5 ноября сообщалось, что российские войска сорвали попытки штурмовых групп украинской армии выдвинуться в направлении трех населенных пунктов Сумской области: Юнаковки, Алексеевки и Варачино.

