На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские военные заявили о тяжелых боях в Сумской области

Группировка ВС РФ «Север» заявила о тяжелых встречных боях в Сумской области
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска ведут тяжелые бои в Сумской области Украины. Об этом заявил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

В сообщении говорится, что группировка продолжает создание полосы безопасности в Сумской области.

«На всем участке фронта в Сумской области тяжелые встречные бои. Российская авиация, расчеты ОТРК и артиллерия продолжают интенсивно работать по выявленным целям. Противник пытается контратаковать и вернуть утраченные позиции», — пишет «Северный ветер».

Канал добавил, что украинские войска провели одну контратаку в лесополосах на правом фланге наступления «Севера», но она была отражена комплексным огневым поражением.

5 ноября сообщалось, что российские войска сорвали попытки штурмовых групп украинской армии выдвинуться в направлении трех населенных пунктов Сумской области: Юнаковки, Алексеевки и Варачино.

Ранее сообщалось, что Россия взятием Покровска хочет повлиять на позицию Трампа.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами