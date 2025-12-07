На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Раскрыты детали гибели экс-режиссера «Орла и решки», воевавшего на стороне ВСУ

ТАСС: экс-режиссер «Орла и решки» Хомко мог быть уничтожен у Красноармейска
true
true
true
close
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший режиссер тревел-шоу «Орел и решка» Василий Хомко, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), предположительно, был ликвидирован в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«[Хомко], предположительно, был уничтожен при попытке вырваться из окружения в районе Красноармейска», — рассказал собеседник агентства.

О гибели Василия Хомко в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине стало известно 2 декабря. Об этом сообщила его супруга в запрещенной на территории России социальной сети. Женщина рассказала, что ее мужа не стало 2 октября в возрасте 45 лет. Других подробностей она раскрывать не стала.

16 сентября сообщалось о гибели в зоне СВО украинского танцора Дмитрия Пасечника. Он вступил в ряды ВСУ в июне 2025 года и погиб через четыре месяца. Дирекция и коллектив Львовской национальной оперы выразили искренние соболезнования семье, близким и друзьям Дмитрия.

Ранее шоумен Сергей Зверев сообщил, что его племянник погиб в зоне СВО.

