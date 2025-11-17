Российские военные впервые применили «Солнцепек-младший» в зоне СВО

Роботизированный комплекс ТОС (ТОС — тяжелая огнеметная система) «Солнцепек-младший» впервые применили на Сумском направлении в зоне спецоперации. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным канала, системой можно управлять на удалении от 600 до 1000 метров.

«Его основная задача — подобраться ближе к местам дислокации ВСУ и нанести точечные удары», — говорится в публикации.

Журналисты отметили, что действия комплекса координирует оператор БПЛА, который передает точные координаты на пульт управления комплекса для корректировки удара. Боевая часть «Солнцепека-младшего» оснащена одноразовыми термобарическими боеприпасами типа «Шмель» калибром 93 мм.

Авторы поста добавили, что новое оружие способно уничтожать тяжелую технику украинской стороны.

До этого штурмовики российской группировки войск «Восток» применили «дронобойки» против FPV-беспилотников украинской стороны.

Стрелок 60-й мотострелковой бригады группировки войск с позывным Капрал рассказал, что в распоряжении российской стороны есть также фугасный осколочный патрон от ЗУ (зенитная установка — прим. ред.). Капрал сообщил, что «дронобойка» была создана местными фронтовыми умельцами, откуда и пошла в пользование.

