ВС России уничтожили у Северска три блиндажа ВСУ

Минобороны: российские войска уничтожили у Северска три блиндажа ВСУ

Операторы беспилотных систем Южной группировки уничтожили три блиндажа украинских войск в районе Северска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказали ТАСС в министерстве обороны РФ.

«Операторы беспилотных систем Южной группировки войск, продолжая вести контрбатарейную борьбу и выявление огневых точек противника, с помощью разведывательных дронов выявили и уничтожили БТР M113A2 и пикап ВСУ на Северском направлении»,— сказано в сообщении.

Также были ликвидированы три блиндажа и один наземный роботизированный комплекс ВСУ.

4 декабря в Минобороны рассказали, что украинские военные в зоне спецоперации лишились редкого вооружения — пусковой установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) M93A3 Heron хорватского производства.

По данным оборонного ведомства, вооружение уничтожили военнослужащие группировки войск «Центр», которые действуют в ДНР и Днепропетровской области. Вблизи какого населенного пункта ВС РФ ликвидировали установку РСЗО, не уточняется.

Ранее стало известно об ударе ВС России «Искандером» по зданию СБУ.