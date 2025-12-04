На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Севастополе отражают атаку ВСУ

Развожаев: средства ПВО сбили две воздушные цели в Севастополе
true
true
true
close
Shutterstock

Российские военнослужащие в эти минуты отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор города Михаил Развожаев.

Он рассказал, что в населенном пункте сработали средства противовоздушной обороны (ПВО).

«По предварительной информации, сбито две воздушных цели над акваторией моря на значительном расстоянии от берега на Северной стороне», — подчеркнул Развожаев.

Как отметил губернатор, никаких повреждений гражданских объектов зафиксировано не было. Соответствующие сведения он получил от Спасательной службы Севастополя.

4 декабря губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали Каменку-Днепровскую. На этом фоне в городе произошли не менее девяти взрывов. Оперативные службы были приведены в состояние готовности.

До этого министерство обороны РФ сообщило, что средства ПВО в ночь на 4 декабря сбили 76 дронов ВСУ над территорией страны. В Крыму перехватили 21 цель, в Ростовской области — 16, в Ставропольском крае — 14. Еще семь БПЛА ликвидировали в Белгородской области, четыре — в Брянской области, три — в Воронежской области. В Тульской, Орловской и Рязанской областях уничтожили по два беспилотника, в Липецкой и Нижегородской областях, столичном регионе, Краснодарском крае и над Черным морем — по одному.

Ранее в РФ призвали молиться во время атак дронов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами