В Севастополе отражают атаку ВСУ

Российские военнослужащие в эти минуты отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор города Михаил Развожаев.

Он рассказал, что в населенном пункте сработали средства противовоздушной обороны (ПВО).

«По предварительной информации, сбито две воздушных цели над акваторией моря на значительном расстоянии от берега на Северной стороне», — подчеркнул Развожаев.

Как отметил губернатор, никаких повреждений гражданских объектов зафиксировано не было. Соответствующие сведения он получил от Спасательной службы Севастополя.

4 декабря губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали Каменку-Днепровскую. На этом фоне в городе произошли не менее девяти взрывов. Оперативные службы были приведены в состояние готовности.

До этого министерство обороны РФ сообщило, что средства ПВО в ночь на 4 декабря сбили 76 дронов ВСУ над территорией страны. В Крыму перехватили 21 цель, в Ростовской области — 16, в Ставропольском крае — 14. Еще семь БПЛА ликвидировали в Белгородской области, четыре — в Брянской области, три — в Воронежской области. В Тульской, Орловской и Рязанской областях уничтожили по два беспилотника, в Липецкой и Нижегородской областях, столичном регионе, Краснодарском крае и над Черным морем — по одному.

Ранее в РФ призвали молиться во время атак дронов.