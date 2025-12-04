Город в Запорожской области подвергся атаке украинских беспилотников

Балицкий: в Каменке-Днепровской при атаке БПЛА произошли не менее девяти взрывов

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали Каменку-Днепровскую в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Зафиксировано не менее девяти взрывов», — рассказал он.

По словам главы Запорожской области, сейчас в городе сохраняется опасность повторных ударов. Балицкий подчеркнул, что оперативные службы находятся в полной готовности.

Губернатор призвал местных жителей не поддаваться панике и соблюдать осторожность. Также людей попросили не покидать свои дома до тех пор, пока ситуация в Каменке-Днепровской полностью не стабилизируется.

В ночь на 4 декабря военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи артиллерийских орудий обстреляли энергетическую инфраструктуру Запорожской области. Как сообщил Балицкий, в результате атаки в северо-западной части региона без электроснабжения остались 2113 абонентов. При этом сотрудники аварийных служб не могли сразу приступить к восстановительным работам, так как обстрел не прекращался.

Ранее дроны ВСУ нанесли удары по городу-спутнику Запорожской атомной электростанции.