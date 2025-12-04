Известный жонглер вернулся на арену после того, как чуть не потерял руку на СВО

Известный жонглер Анатолий Тесленко смог вернуться на арену цирка после тяжелого ранения в зоне специальной военной операции (СВО). Своей историей он поделился в интервью «Российской газете».

До ухода на фронт артист жонглировал на лучших аренах мира и дважды получил главную цирковую награду «Монте-Карло», которая считается цирковым «Оскаром». После начала СВО Тесленко, несмотря на то что имел отсрочку от армии, подписал контракт с Минобороны РФ и ушел добровольцем в зону боевых действий. Во время выполнения задачи получил серьезное ранение и чуть не лишился руки.

«Как кувалдой двинули. Я ничего не понял», — поделился Тесленко.

Он рассказал, что чудом сумел добраться до своих, где ему оказали первую помощь и провели первую операцию. После чего мужчину отправили в госпиталь Бурденко в Москву. Хирургам предстояло выполнить непростую задачу: собрать по кусочкам кости, сшить сосуды и соединить нервы. Также во время операции на руку пересадили кожу с ноги.

Тесленко рассказал, что в госпитале начал вновь жонглировать апельсинами, которые ему приносили родственники и коллеги. Сейчас артист вынужден выступать в костюмах с длинными рукавами, чтобы скрыть шрамы на руке.

За проявленное мужество Анатолию Тесленко была вручена медаль «За отвагу».

Ранее ветеран СВО посоветовал вернувшимся с фронта пробовать открыть свое дело.