На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Известный жонглер вернулся на арену после того, как чуть не потерял руку на СВО

«РГ»: жонглер, едва не потеряв руку на СВО, смог вернуться на арену цирка
true
true
true
close
Первый канал

Известный жонглер Анатолий Тесленко смог вернуться на арену цирка после тяжелого ранения в зоне специальной военной операции (СВО). Своей историей он поделился в интервью «Российской газете».

До ухода на фронт артист жонглировал на лучших аренах мира и дважды получил главную цирковую награду «Монте-Карло», которая считается цирковым «Оскаром». После начала СВО Тесленко, несмотря на то что имел отсрочку от армии, подписал контракт с Минобороны РФ и ушел добровольцем в зону боевых действий. Во время выполнения задачи получил серьезное ранение и чуть не лишился руки.

«Как кувалдой двинули. Я ничего не понял», — поделился Тесленко.

Он рассказал, что чудом сумел добраться до своих, где ему оказали первую помощь и провели первую операцию. После чего мужчину отправили в госпиталь Бурденко в Москву. Хирургам предстояло выполнить непростую задачу: собрать по кусочкам кости, сшить сосуды и соединить нервы. Также во время операции на руку пересадили кожу с ноги.

Тесленко рассказал, что в госпитале начал вновь жонглировать апельсинами, которые ему приносили родственники и коллеги. Сейчас артист вынужден выступать в костюмах с длинными рукавами, чтобы скрыть шрамы на руке.

За проявленное мужество Анатолию Тесленко была вручена медаль «За отвагу».

Ранее ветеран СВО посоветовал вернувшимся с фронта пробовать открыть свое дело.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами