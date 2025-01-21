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Ветеран СВО посоветовал вернувшимся с фронта пробовать открыть свое дело

Ветеран СВО рассказал о развитии своего сельскохозяйственного проекта
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Shutterstock/Tungalag Balzhirova

Вернувшимся с фронта участникам специальной военной операции нужно помогать адаптироваться к мирной жизни, поддерживать их начинания и желание развивать свое дело. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил ветеран СВО Геннадий Тырышкин из Новосибирской области, который занимается производством сырого молока.
«Зачем нам закупать за границей мясо, яйца, молоко, когда мы все это можем делать сами», — считает Геннадий Тырышкин.

Бывший военнослужащий, имевший за плечами 15 лет стажа службы в Минобороны, на момент начала СВО уже не носил погоны, но отправился на фронт добровольцем в марте 2023 года.

Получив тяжелое ранение, лишившись ноги, Геннадий Тырышкин вернулся домой и решил открыть ИП и заняться сельским хозяйством.

«Вместе с родителями и братом занимаемся производством сырого молока, сдаем его на комбинат, также делаем масло, сметану, продаем населению», — рассказал он.
Тырышкин стал первым в регионе участником СВО, получивших грант «Агростартап» для начинающих фермеров.

На полученные 4,6 млн рублей житель села Абрамово Куйбышевского района Новосибирской области планирует приобрести трактор, навесное оборудование к нему и охладитель молока. Уже на этой неделе рассчитывает получить технику.

«На грант заходил именно как участник СВО, имея преференции, планирую за счет него расширить производство» — добавил он.

Фермер убежден, что особая поддержка ветеранов со стороны государства важна не обязательно в области сельского хозяйства, это могут быть любые проекты бойцов.

По его мнению, ветеранам боевых действий стоит пробовать открывать свое дело.

«Можно обратиться в специальные организации по поддержке военнослужащих и их семей. Мне помогли составить бизнес-план и подготовить прочие документы в Центре компетенций», — добавил Тырышкин.

Ветеран признался: он ждет окончания СВО, чтобы предложить своим товарищам, соседям, жителям села, которые сейчас находятся на фронте, подключиться к его делу, открыть собственное или заняться совместными проектами.

Ранее сообщалось, что правительство России запустило программу «Агромотиватор», предоставляющую гранты на развитие сельского хозяйства для ветеранов и участников СВО. Постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным в декабре 2024 года, вступило в силу с 1 января 2025 года и направлено на поддержку бойцов.

Отмечается, что в рамках этого гранта ветераны могут получить финансовую помощь для агробизнеса: до 7 млн рублей на разведение крупного рогатого скота и до 5 млн рублей на другие направления. Финансирование поступает из федерального бюджета с возможностью увеличения суммы на региональном уровне.

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