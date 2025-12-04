Гражданина Украины осудили по статье о теракте в Курской области

Украинского военного приговорили к 16 годам колонии за теракт в Курской области

2-й Западный окружной военный суд приговорил 37-летнего гражданина Украины Александра Жеребного к 16 годам лишения свободы за совершение террористического акта в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Суд установил, что 28 августа 2024 года Жеребной, вооруженный автоматом АК-74 и двумя ручными гранатами, вместе с другими военнослужащими своего подразделения незаконно пересек государственную границу РФ, проник в Кореневский район Курской области и направился к селу Любимовка, чтобы блокировать и удерживать территорию.

До 9 сентября 2024 года обвиняемый находился на наблюдательно-огневых позициях, препятствовал деятельности российских военных и органов власти, а также запугивал местных жителей применением оружия.

Через три месяца Жеребного задержали российские военнослужащие, до суда он содержался под стражей. Государственный обвинитель добился признания его виновным по статье о совершении террористического акта группой лиц по предварительному сговору, повлекшему тяжкие последствия.

Суд согласился с обвинением и назначил мужчине 16-летнее наказание: первые четыре года он проведет в тюрьме, остальной срок — в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в МИД России назвали терактом удары Украины по инфраструктуре КТК.