На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Гражданина Украины осудили по статье о теракте в Курской области

Украинского военного приговорили к 16 годам колонии за теракт в Курской области
true
true
true
close
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

2-й Западный окружной военный суд приговорил 37-летнего гражданина Украины Александра Жеребного к 16 годам лишения свободы за совершение террористического акта в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Суд установил, что 28 августа 2024 года Жеребной, вооруженный автоматом АК-74 и двумя ручными гранатами, вместе с другими военнослужащими своего подразделения незаконно пересек государственную границу РФ, проник в Кореневский район Курской области и направился к селу Любимовка, чтобы блокировать и удерживать территорию.

До 9 сентября 2024 года обвиняемый находился на наблюдательно-огневых позициях, препятствовал деятельности российских военных и органов власти, а также запугивал местных жителей применением оружия.

Через три месяца Жеребного задержали российские военнослужащие, до суда он содержался под стражей. Государственный обвинитель добился признания его виновным по статье о совершении террористического акта группой лиц по предварительному сговору, повлекшему тяжкие последствия.

Суд согласился с обвинением и назначил мужчине 16-летнее наказание: первые четыре года он проведет в тюрьме, остальной срок — в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в МИД России назвали терактом удары Украины по инфраструктуре КТК.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами