Пленный из «Азова» рассказал о подрывах на минном поле Украины

Украинские военнослужащие подорвались на минном поле после того, как им приказали пробежать через него до места расположения позиций. Об этом заявил пленный из 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Андрей Прытов, видеозапись беседы с ним есть в распоряжении ТАСС.

«От точки выгрузки до нашей позиции нужно было идти еще около десяти км. Эта дорога была в некоторых местах заминирована. Нас заставляли бежать, не обращая внимания на растяжки и мины, на которых некоторые люди подрывались», — сказал он.

Военный отметил, что, прибыв на позицию, он понял, что она полностью уничтожена, а восстановительные работы были проведены ночью из-за опасности со стороны российских ударных беспилотных летательных аппаратов.

Прытов сдался в плен после того, как его в наказание за помощь раненым одного отправили восстанавливать уничтоженную позицию. По его словам, российские военнослужащие эвакуировали его в безопасное место, оказали медпомощь и предложили чистую одежду.

Ранее пленный рассказал о конвоировании мобилизованных в ВСУ как заключенных.