Иракская армия защитит крупнейшее месторождение газа в стране

На крупнейшем месторождении газа в Ираке установят систему ПВО
Ako Rasheed/Reuters

Ирак установит систему противовоздушной обороны над крупнейшим в стране месторождением газа Хор-Мор. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя командующего иракскими вооруженными силами Сабаха ан-Наумана, такая мера обезопасит месторождение от атак дронов. Кроме размещения системы ПВО, будут введены строгие меры в отношении использования и транспортировки всех типов беспилотников.

На месторождение Хор-Мор неоднократно совершались атаки дронов. В результате одной из них была прекращена подача газа на электростанции в Иракском Курдистане.

4 июля сообщалось, что курдские силы сбили несший взрывчатку беспилотный летательный аппарат (БПЛА) возле международного аэропорта города Эрбиль на севере Ирака.

24 июня в окрестностях военной базы Эт-Таджи, расположенной к северу от столицы Ирака, произошли взрывы. Причиной взрывов стала атака, совершенная неизвестным беспилотным летательным аппаратом.

Ранее в Ираке заявили, что Украина обучала курдских боевиков применять БПЛА.

