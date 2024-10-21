В украинской армии регулярно происходят массовые бунты. Об этом заявил офицер ВСУ по имени Александр, слова которого передает El País.

По его словам, военнослужащие Вооруженных сил Украины устроили массовый мятеж в городе Курахово и отказались выполнять требования командования, после чего их перевели в Сумскую область.

Кроме того, Александр рассказал, что был случай, когда 100 военных ВСУ оставили свои позиции в Угледаре за несколько днtq до того, как российская армия взяла город под контроль.

7 октября британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис заявил, что бригады ВСУ начали бунтовать после потери Угледара. По его словам, появляется все больше сообщений о деморализации в армии Украины, они не ограничиваются ситуацией вокруг Угледара. Солдаты ВСУ жалуются на нехватку подготовку и оборудования, указал аналитик. Он сослался на «все новые новости о масштабах катастрофы в Угледаре», куда многие украинские войска «просто отказались ехать».

Ранее офицеров ВС РФ осудили за неотражение атаки ВСУ.