Власти Италии усомнились в необходимости продолжения военной помощи Украине

Reuters: Италия может отложить одобрение указа о продлении военной помощи Киеву
Global Look Press

Правительство Италии планирует отложить одобрение указа, предусматривающего продление поставок военной помощи Украине в следующем году. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным собеседников СМИ, документ был снят с повестки заседания из-за разногласий внутри кабинета министров. Отмечается, что вице-премьер, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини подверг сомнению целесообразность дальнейшей военной поддержки Киева.

«Правительство Италии планирует отложить одобрение указа, который позволит Риму продлить отправку военных припасов Украине на следующий год», — сказали источники.

Они добавили, что обсуждение указа должно было состояться 3 декабря, однако его перенесли, поскольку повестка заседания была чрезмерно насыщенной. При этом новые сроки рассмотрения документа не были оглашены.

14 ноября Сальвини выразил опасения, что деньги итальянских налогоплательщиков, которые направляются на закупку оружия для украинской армии, могут подпитывать коррупцию на Украине. По словам политика, окончанию украинского конфликта должно способствовать, в частности, прекращение поставок вооружения Киеву.

Ранее Зеленский высказался о странах, не присоединившихся к программе помощи Украине.

