МЧС РФ получило от «Ростеха» партию снегоболотоходов

«Ростех» передал МЧС РФ финальную в 2025 году партию вездеходов ТМ-140
true
true
true
close
«Высокоточные комплексы»

Государственная корпорация «Ростех» передала МЧС РФ последнюю в текущем году партию вездеходов ТМ-140. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

В заявлении говорится, что данные снегоболотоходы были произведены Курганмашзаводом. Машины отличаются высокой проходимостью — они способны преодолевать водные преграды и болота, а также передвигаться по глубокому снегу. По информации «Ростеха», сотрудники МЧС РФ будут использовать вездеходы при проведении спасательных операций в условиях Заполярья на территории Ненецкого автономного округа.

«Дополнительные топливные баки увеличивают запас хода машины до 870 км, позволяя спасателям добираться даже в труднодоступные районы», — подчеркнули в госкорпорации.

Там уточнили, что производство ТМ-140 планируется продолжить в 2026 году.

Как отметили в «Ростехе», Курганмашзавод в рамках государственного контракта в течение почти двух лет поставлял эти вездеходы арктическим поисково-спасательным отрядам МЧС РФ. В настоящее время машинами уже пользуются сотрудники ведомства в Архангельской и Мурманской областях, Красноярском крае, Коми, Республике Саха (Якутии) и Чукотском автономном округе.

Ранее в МЧС РФ рассказали, что ведомство до конца 2025 года получит девять новых вертолетов Ми-38.

