В Одесской области пострадали объекты энергетики на фоне атаки

Глава ОВА Кипер: в Одесской области была атакована энергетическая инфраструктура

В Одесской области была атакована энергетическая инфраструктура. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер в своем Telegram-канале.

«Во время ночного нападения дронов в районе Одессы произошло возгорание на объекте энергетической инфраструктуры, оборудование было повреждено», — заявил он.

По словам Кипера, сотрудники экстренных служб оперативно ликвидировали возгорание. На данный момент продолжаются работы по устранению последствий атаки.

2 декабря российские военные совершили массированный удар по Болграду в Одесской области с использованием 20 дронов — камикадзе «Герань».

На опубликованных Telegram-каналом «Военкоры Русской весны» видеокадрах видно зарево от пожара и слышны взрывы, на фоне которых звучит характерный шум двигателей беспилотников. В публикации сообщается, что после атаки местные жители зафиксировали перебои в электроснабжении.

Авторы отметили, что Болград до этого не попадал в военные сводки Минобороны РФ. Город является административным центром Болградского района Одесской области и расположен в пяти километрах от границы с Молдавией.

Ранее на крупном складе боеприпасов ВСУ произошел взрыв.