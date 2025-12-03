На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава ВТБ объяснил специфику СВО

Глава ВТБ Костин объяснил, чем СВО отличается от других конфликтов
Илья Питалев/РИА Новости

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин объяснил в интервью американскому телеканалу CNN, чем российская специальная военная операция на Украине отличается от других вооруженных конфликтов.

Костин назвал СВО «новой формой войны», которая требует меньше людей и средств.

«Нет тысяч танков или самолетов. Поэтому мы и называем это специальной военной операцией, а не войной — и, возможно, это оправдано», — сказал банкир.

Он высказал мнение, что президент России Владимир Путин прекрасно понимает проблемы, связанные с СВО, и представители финансовой сферы стараются делать все возможное для стабилизации экономики в стране.

При этом Костин отметил, что, если иностранцы приедут в Москву и пройдутся по ее улицам, они не обнаружат признаков войны, — люди там продолжают жить обычной жизнью. По словам главы ВТБ, российская экономика показывает себя довольно неплохо, учитывая 30 тысяч санкций, введенных в отношении РФ, и рост военных расходов.

Ранее глава РФПИ высказался об экономических издержках России из-за СВО.

