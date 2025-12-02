На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Воевавшему на стороне ВСУ грузинскому политику вынесут приговор в ДНР

Воевавшего на стороне ВСУ экс-вице-премьера Грузии Барамидзе будут судить в ДНР
Стрингер/РИА «Новости»

Бывший вице-премьер и министр обороны Грузии Георгий Барамидзе, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), будет судим в Донецкой народной республике за наемничество. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, Барамидзе, сделав несколько фотографий с оружием и получив денежное вознаграждение в размере более 238 тыс. рублей за нахождение в зоне СВО, спустя два месяца вернулся домой.

Отмечается, что оценку действиям бывшего грузинского политика даст суд, куда прокуратура ДНР уже направила уголовное дело для заочного рассмотрения.

В апреле 2022 года украинский нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что Барамидзе вступил в «Грузинский национальный легион» (признан в РФ террористической организацией), чтобы принять участие в конфликте на Украине.

Барамидзе с 2003 по 2004 год был министром внутренних дел Грузии, затем — министром обороны, вице-премьером и министром евроатлантической интеграции одновременно. В 2007 году исполнял обязанности премьер-министра страны, а затем занимал пост вице-спикера парламента.

Ранее российский суд приговорил грузинского наемника Алеко Элисашвили к шести годам колонии.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
