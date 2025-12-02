На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Посол России заявил об отсутствии прогресса по базе в Судане

Посол Черновол: создание базы ВМФ России в Судане поставили на паузу
МИД РФ

Новых подвижек в вопросе размещения военно-морской базы России в Судане нет. Об этом заявил ТАСС посол РФ в республике Андрей Черновол.

Как отметил дипломат, информация, появившаяся в американской газете The Wall Street Journal о планах властей Судана разместить военно-морскую базу России на территории республики, датируется 2020 годом. Тогда, действительно, был подписан документ, который имеется в открытом доступе, но не ратифицирован обеими сторонами.

«На этом этапе все и застопорилось, — подчеркнул Черновол.

По его словам, никаких подвижек в этом вопросе не наблюдается, а разговоры о том, что военная база России в Судане открывается, как минимум преждевременны.

До этого издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на суданских чиновников сообщало, что правительство Судана предложило России разместить военно-морскую базу на своей территории в Красном море, где смогут разместиться до 300 российских военнослужащих и до четырех кораблей. Взамен Россия может получить доступ к золотодобывающим концессиям.

Ранее российские специалисты провели уникальную подводную археологическую разведку в Судане.

