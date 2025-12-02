На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Американские военные начали активно вкладываться в акции

WSJ: армия США превратилась «смертоносный инвестклуб»
Kevin Mohatt/Reuters

Американские военные — это «самый смертоносный инвестиционный клуб в мире», они зарабатывают на акциях технологических компаний и биткоинах. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Военнослужащие торгуют малоизвестными криптовалютами прямо с борта авианосца, а парковки близ баз заполнены новыми автомобилями Porsche и Humvee. В это же время на крипторынке отмечаются новые пиковые курсы валют. Среди военных также есть инфлюенсеры, которые рассказывают своим аудиториям, как те могут заработать приличные суммы, говорится в статье.

Капитан космических сил Гордон Маккало, инженер по летным испытаниям, рассказал изданию, что, пока он сам находился в воздухе в военном самолете, его сослуживцы следили за новостями о скачках на рынке акций. Один из них прислал в общий чат новость, что акции Google резко подорожали.

Маккало признался, что активно инвестирует в компании, связанные с атомной энергетикой. Он делает ставку на то, что всплеск популярности центров обработки информации на базе искусственного интеллекта приведет к росту спроса на электроэнергию. С весны некоторые из акций, которые военный успел купить, выросли в два раза и более.

Ранее сообщалось, что российские миллиардеры с начала года стали еще богаче.

