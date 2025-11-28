У границы с Белгородской областью уничтожили украино-колумбийскую ДРГ

SHOT сообщил о ликвидации украино-колумбийской ДРГ у Белгородской области

Украино-колумбийская диверсионная группа пыталась проникнуть в Белгородскую область. Об этом сообщил Life, ссылаясь на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, всех участников ДРГ ликвидировали. Как уточнил SHOT, группа состояла из десяти человек — граждан Украины и Колумбии. Она располагалась примерно в десяти километрах от российской границы, у села Хатнее в Харьковской области, и готовила нападение на регион.

Диверсантов заранее обнаружили и уничтожили бойцы отряда «Шторм» 7-й ОМСБр. При них нашли оружие стран НАТО, оборудование для воздушной разведки, иностранную символику и гладкоствольное полуавтоматическое ружье Safari HG-105.

На днях бойцы антитеррористического подразделения «Горыныч» выследили двоих украинских диверсантов, пробиравшихся в тыл РФ, в районе Константиновки. По данным ведомства, диверсионная группа двигалась в сторону Дзержинска.

