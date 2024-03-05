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В Судане новый парламент страны рассмотрит соглашение о базе ВМФ РФ

МИД Судана: новый парламент рассмотрит вариант размещения базы ВМФ России

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Reuters

По словам главы МИД Судана Али Садика Али, соглашение о создании базы Военно-морского флота России в стране будет рассмотрено новым парламентом после проведения выборов. Об этом пишет РИА Новости.

Глава ведомства подчеркнул, что необходимо дождаться формирования нового парламента, который вынесет решение по данному вопросу и даст рекомендацию правительству. Согласно словам министра, этот вопрос представляет особую важность для арабского государства.

Ранее стало известно, что власти Судана отказали Ирану в возможности строительства военно-морской базы на своей территории. Предполагалось, что база будет размещена на стратегическом участке между регионами Ближнего Востока и Африки, что позволило бы Ирану укрепить контроль над Красным морем.

В Судане также заявили, что Иран никогда не обращался к властям страны по вопросу строительства военно-морской базы.

До этого сообщалось, что Иран не получил разрешение на строительство военной базы в Судане. По словам разведчика, Тегеран планировал использовать свою военно-морскую базу на суданском побережье Красного моря для сбора разведданных и размещения своих кораблей. В обмен на согласие Иран обещал поставить армии Судана вертолетоносец, беспилотники и вертолет.

Ранее в ФРГ объяснили призывы Запада готовиться к войне с Россией.

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