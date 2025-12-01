На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ДНР задержали бойца «Азова»

МВД: в Мариуполе задержан боец «Азова»
Павел Лисицын/РИА Новости

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму управления МВД по Донецкой народной республике (ДНР) задержали бойца батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Об этом региональное ведомство сообщило в Telegram-канале.

«ВСУшник признался, что ему неоднократно приходилось вести огонь по жилым домам мирных граждан. После начала СВО военнослужащий ВСУ с сослуживцами сразу же попали в подчинение к неонацистам из полка «Азов», — говорится в сообщении.

По данным МВД, украинский военный скрывался в Мариуполе на протяжении трех лет.

В августе Южный окружной военный суд приговорил бойца батальона «Азов» Андрея Барабанова к 27 годам лишения свободы. По данным следствия, мужчина добровольно поступил на службу в мае 2021 года. После этого он в должности гранатометчика принимал участие в боевых действиях против жителей ДНР и российских военных. Его взяли в плен весной 2022 года, добавили в прокуратуре.

Ранее россиянин в колонии призывал заключенных вступать в «Азов».

