Несколько миллиардов евро из программы перевооружения ЕС SAFE будут направлены в качестве помощи Украине. Об этом сообщил официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Тома Ренье, передает РИА Новости.

«Пятнадцать национальных планов включают поддержку Украины. Я не могу назвать точную сумму, но речь определенно идет о миллиардах, а не о миллионах», — сказал дипломат.

11 ноября сообщалось, что правительство Великобритании сочло необоснованным требование внести €6,75 млрд в оборонный фонд ЕС для доступа к его средствам.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о создании европейского фонда SAFE в рамках программы «Безопасность для Европы», организованного для наращивания производства оружия. На это член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Европа должна прекратить политику перевооружения, поскольку в конечном счете это приведет к ядерной войне.

Ранее в ЕС договорились перенаправить средства гражданского назначения на оборону.