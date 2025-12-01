На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинский военнопленный выразил благодарность российским солдатам

Пленный ВСУ Агрызков поблагодарил российских военных за хорошее отношение
Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Боец 66-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Агрызков, попавший в плен к ВС РФ, поблагодарил российских солдат за хорошее отношение. Видеозапись опубликована ТАСС.

По словам Агрызкова, 22 ноября к их позициям подошел российский спецназ. Все украинские военные сдались в плен без боя.

«Накормили, напоили нас, хорошо отнеслись. Никто не бил, никто не унижал нас. Всю дорогу у нас менялись проводники — очень хорошие люди действительно. Дай бог им здоровья и счастья», — поделился военнопленный.

Агрызков добавил, что был мобилизован в августе. Его призвали в украинскую армию, несмотря на проблемы со здоровьем. Его направили в часть, выдав форму не по размеру: берцы и одежда были малы.

17 ноября военнопленный боец ВСУ Антон Чернявский рассказал, что сдался в плен якутским снайперам вместе со своими сослуживцами.

По словам Чернявского, находясь на позициях в районе населенного Покровского в Днепропетровской области, он вместе с товарищами оказались под прицелом и приняли решение о сдаче из-за осознания бесполезности сопротивления и попыток отступить.

Ранее пленный боец ВСУ заявил, что командование забирает больше половины зарплаты военных.

