Стало известно число уничтоженных за сутки бойцами «Запада» украинских квадрокоптеров

Бойцы группировки «Запад» за сутки сбили 18 квадрокоптеров ВСУ
Depositphotos

Российские военнослужащие группировки «Запад» за прошедшие сутки уничтожили 18 тяжелых квадрокоптеров противника. Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Он уточнил, что расчеты противовоздушной обороны сбили в воздухе беспилотный летательный аппарат самолетного типа и 18 тяжелых квадрокоптеров. Кроме того, были обнаружены и затем уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, 33 пункта управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), три полевых склада боеприпасов.

Офицер пресс-центра группировки «Восток» Дмитрий Миськов сообщил, что в зоне ответственности группировки российские ударные дроны уничтожили квадроцикл, склад материальных средств, станцию спутниковой связи Starlink и беспилотник самолетного типа противника.

По информации начальника пресс-центра группировки «Юг» Вадима Астафьева, на Северском направлении российские беспилотники уничтожили пункт управления БПЛА, склад горюче-смазочных материалов и пять блиндажей Вооруженных сил Украины (ВСУ).

30 ноября сообщалось, что бойцы группировки войск «Запад» за прошедшие сутки ликвидировали 13 беспилотников и 17 тяжелых квадрокоптеров Вооруженных сил Украины.

Ранее ВС России начали сжигать антидроновые сетки ВСУ специальными беспилотниками.

