На Украине распродают военную экипировку из Италии

На Украине в интернете распродается итальянская военная экипировка, включая ношеное женское термобелье. Об этом на основе анализа данных социальных сетей сообщает РИА Новости.

Так, на сайте объявлений продаются уставные термоноски стоимостью в 180 гривен (350 рублей) за пару, изготовленные из хлопка и синтетики по европейским армейским стандартам. Ранее использованное женское термобелье оценивается в 350 гривен (664 рубля).

К уставной экипировке итальянской армии также относятся вязаный свитер за 560 гривен (1062 рубля), камуфляжные брюки за 990 гривен (1877 рублей) и куртка за 690 гривен (1308 рублей).

Кроме того, на продажу выставлены комплект итальянской военной формы, состоящий из кителя, брюк и кепки, за 1250 гривен (2370 рублей), спортивный армейский тренировочный костюм за 825 гривен (1564 рубля), военный ремень и армейская балаклава за 450 гривен (853 рубля).

В марте сообщалось, что украинцы продают в интернете иностранную военную и гуманитарную помощь, включая каски, форму и сухпайки.

Ранее в Британии рассказали о хищениях западной военной помощи на Украине.