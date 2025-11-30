Госдеп подтвердил встречу делегаций США и Украины

Госдеп подтвердил встречу Рубио, Уиткоффа и Кушнера с украинцами

Госдеп США подтвердил встречу госсекретаря Марко Рубио, спецпосланника президента Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с представителями Украины в воскресенье, 30 ноября. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча делегаций начнется в 9.00 (17.00 мск). Она пройдет во Флориде.

Утром 30 ноября делегация Украины прибыла на переговоры в США. Ее возглавляет секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров. В состав делегации также вошли начальник ГУР Кирилл Буданов, глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, замглавы СБУ Александр Поклад, замначальник ГУР Вадим Скибицкий, советник главы офиса президента Александр Бевз, первый замсекретаря СНБО Евгений Острянский и первый замглавы МИД Сергей Кислица.

По данным CNN, администрация президента США Дональда Трампа может оказать давление на Киев с целью подписания соглашения, при этом некоторые положения плана могут оказаться лишь декларативными.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский считает, что в ближайшие дни возможно «конкретизировать шаги по достойному завершению» конфликта.

Ранее на Западе начали осознавать, кто препятствует достижению мира на Украине.