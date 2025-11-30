На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Госдеп подтвердил встречу делегаций США и Украины

Госдеп подтвердил встречу Рубио, Уиткоффа и Кушнера с украинцами
true
true
true
close
Depositphotos

Госдеп США подтвердил встречу госсекретаря Марко Рубио, спецпосланника президента Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с представителями Украины в воскресенье, 30 ноября. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча делегаций начнется в 9.00 (17.00 мск). Она пройдет во Флориде.

Утром 30 ноября делегация Украины прибыла на переговоры в США. Ее возглавляет секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров. В состав делегации также вошли начальник ГУР Кирилл Буданов, глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, замглавы СБУ Александр Поклад, замначальник ГУР Вадим Скибицкий, советник главы офиса президента Александр Бевз, первый замсекретаря СНБО Евгений Острянский и первый замглавы МИД Сергей Кислица.

По данным CNN, администрация президента США Дональда Трампа может оказать давление на Киев с целью подписания соглашения, при этом некоторые положения плана могут оказаться лишь декларативными.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский считает, что в ближайшие дни возможно «конкретизировать шаги по достойному завершению» конфликта.

Ранее на Западе начали осознавать, кто препятствует достижению мира на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами