Вооруженные силы России нанесли удар по предприятиям ВПК Украины

Российская армия авиацией, ударными беспилотниками и артиллерией поразила предприятия украинского военно-промышленного комплекса (ВПК), а также склады горючего и места запуска беспилотников. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

В военном ведомстве также отметили, что Вооруженные силы России нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах.

Также в Минобороны сообщили о том, что российские системы противовоздушной обороны за последние сутки перехватили и сбили 230 украинских беспилотников самолетного типа. Там уточнили, что вместе с БПЛА был уничтожен и реактивный снаряд американской РСЗО HIMARS.

По данным министерства, с начала специальной военной операции российские военные уничтожили 668 самолетов и 283 вертолета ВСУ, а также 99 690 беспилотников. В сводке отмечается, что под огнем российской армии также оказались 638 зенитных ракетных комплексов, 26 318 танков и других бронированных машин, 1 622 боевые машины РСЗО, 31 638 артиллерийских орудий и минометов, а также 47 986 единиц специальной военной техники.

Ранее в Минобороны России рассказали о продвижении на Красноармейском направлении.