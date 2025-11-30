На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские истребители напугали немецких военных в Польше

Bild: Польша испугалась полета российских истребителей МиГ-31 у границы
Виталий Аньков/РИА Новости

Польша активизировала свою противовоздушную оборону, а немецкие подразделения в стране привели в готовность два зенитно-ракетных комплекса Patriot из-за российских истребителей МиГ-31. Об этом пишет немецкое издание Bild.

«Российские истребители вызвали очередную тревогу НАТО», — говорится в публикации.

По данным газеты, тревога поднялась из-за приближения четырех МиГ-31 к польскому аэропорту Жешува, через который проходит большая часть военной помощи Украине. Уточняется, что истребители не покидали российское воздушное пространство, однако польские военные и немецкие части в Польше все равно отреагировали на них.

В РФ неоднократно называли обвинения в нарушении воздушного пространства стран НАТО беспочвенными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что российские военные самолеты летают в соответствии с международными правилами. При этом он даже не захотел говорить о ситуации, если страны НАТО примут меры против самолетов РФ.

Ранее в Европе предупредили о готовности сбивать российские самолеты.

