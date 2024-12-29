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На Украине задержали командира бригады ВСУ, в которой издевались над бойцами

На Украине сообщили о задержании командира ВСУ по делу о превышении полномочий
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Reuters

По делу о превышении должностных полномочий задержан Олег Побережнюк, командир 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ, в которой издевались над солдатами. Об этом сообщили в Telegram-канале офиса Генеральной прокуратуры Украины.

«По данным следствия, подозреваемый не реагировал на факты бесчеловечного обращения и пыток подчиненных ему военнослужащих», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, против командира возбуждено уголовное дело по статье о бездействии властей в условии военного положения. В офисе отметили, что правоохранители провели обыски в доме Побережнюка. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

До этого государственное бюро расследований (ГБР) Украины задержало военнослужащего Сергея Гнездилова, публично объявившего о дезертирстве из Вооруженных сил Украины. Спецпрокуратура ГБР открыла против военнослужащего 56-й отдельной мотопехотной бригады Гнездилова дело еще 23 сентября. По данным ГБР, военный «совершил действия, содержащие признаки уголовного правонарушения».

Ранее на Украине подсчитали средний срок жизни мобилизованного в ВСУ.

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