Ким Чен Ын рассказал о новой задаче ВВС КНДР

Ким Чен Ын: ВВС КНДР получат новое оружие и на них будет возложена важная задача

Глава Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын заявил, что ВВС страны будут обеспечены новыми стратегическими средствами. Его слова передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Товарищ Ким Чен Ын сказал, что нашим ВВС будут переданы новые стратегические военные средства, им будет поручена новая важная задача», — говорится в сообщении.

Трудовая партия Кореи рассчитывает, что ВВС страны сыграют свою роль в качестве «средства сдерживания ядерной войны».

До этого Ким Чен Ын заявил, что КНДР получила новое секретное оружие. Он также напомнил о создании КНДР эсминцев, что он назвал «первым важным шагом в строительстве морской державы». По его словам, страна безостановочно укрепляет свои стратегические силы и характеристики серийного вооружения.

Также Ким Чен Ын сказал, что КНДР не пойдет на денуклеаризацию. Северокорейский лидер отметил, что призывы к отказу от ядерного оружия равнозначны посягательству на конституционный строй страны.

